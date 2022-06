São Paulo recebe sondagens por Rodrigo Nestor, mas tenta segurar meia até o fim de 2022

Apesar de precisar negociar jogadores para atingir sua meta orçamentária, o Tricolor não pretende vender o meio-campista na metade deste ano

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Nestor celebra gol marcado na vitória do São Paulo diante do São Bernardo



O São Paulo recebeu sondagens do futebol europeu e árabe por Rodrigo Nestor, informou o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, nesta quinta-feira, 2. Apesar de precisar negociar jogadores para atingir sua meta orçamentária, o Tricolor não pretende vender o meio-campista na metade deste ano, na abertura da janela de transferências da Europa. Xodó de Rogério Ceni, o jovem é peça-chave no esquema do treinador e não tem um substituto do mesmo nível no setor. Nestor, vale lembrar, não é o único atleta revelado em Cotia que pode sair nos próximo meses. O lateral-esquerdo Welington também já despertou interesse de clubes estrangeiros.