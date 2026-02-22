Portuguesa x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Portuguesa e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Paulista neste domingo, às 20h30, no Canindé; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste domingo, 22, às 20h30, no Canindé, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A Portuguesa garantiu vaga na fase mata-mata da competição após se garantir no quarto lugar, já o Capivariano avançou na quinta colocação.

Onde assitir?

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 20h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Record, CazéTV e HBO Max.

O duelo entre Portuguesa e Corinthians é um confronto direto pela vaga na semifinal da competição.