Presidente do Corinthians manda recado forte antes da final contra o Flamengo; confira

Duílio Monteiro Alves usou suas redes sociais para falar sobre a decisão da Copa do Brasil 2022

Reprodução/Corinthians TV Duílio Monteiro Alves em entrevista coletiva no centro de treinamento do Corinthians



Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 19, horas antes da finalíssima da Copa do Brasil 2022, diante do Flamengo, no Maracanã. Através do Twitter, o mandatário corintiano disse estar confiante e mostrou empolgação com o momento vivido pelo Timão. “Poder viver tudo que reconquistamos neste ano faz todo trabalho valer a pena. Uma grande decisão, a comunhão com a torcida, a autoestima de volta, o barulho nas redes, a confiança de que podemos chegar ao topo”, escreveu o cartola. “Mas a gente quer muito mais. Vamo [Sic] com tudo, Fiel. Vai Corinthians!”, completou o dirigente. Após o empate sem gols na Neo Química Arena, o Alvinegro paulista precisa de uma vitória simples para conquistar o tetracampeonato. Em caso de nova igualdade, a decisão será definida na disputa de pênaltis.