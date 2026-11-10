Provas colhidas pelo MP sugerem pedido de intervenção judicial no Corinthians

A expectativa é de que a solicitação de intervenção judicial ocorra antes da eleição presidencial no Corinthians

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou na fase de conclusão da instrução do inquérito civil e deve pedir protocolar nos próximos dias um pedido de intervenção judicial no Corinthians. Segundo apurou o Estadão, o conjunto de provas colhidas pelo órgão sugere a solicitação de ação civil pública para administração do clube. A reportagem entrou em contato com o Corinthians, que ainda não se manifestou sobre o tema. Em caso de posicionamento, a matéria será atualizada.

A expectativa é de que a solicitação de intervenção judicial ocorra antes da eleição presidencial no Corinthians, marcada para 28 de novembro. A avaliação interna do MP-SP indica que o pedido não deve afetar o pleito por ausência de elementos concretos que comprovem qualquer indício de fraude.

A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pelo Estadão.

Uma eventual intervenção depende ainda de análise e deferimento da Justiça. Caso a solicitação ou uma medida liminar provisória seja concedida, o interventor judicial atuará de forma estritamente temporária e focada em ações emergenciais de gestão A atribuição principal do administrador nomeado pela Justiça será promover uma auditoria completa sobre a totalidade dos contratos vigentes no Corinthians.

A fundamentação do Ministério Público apoia-se em três pilares principais de irregularidades identificados no clube: a ineficiência do sistema interno de governança e fiscalização; a celebração de contratos e atos administrativos lesivos ao patrimônio alvinegro; e o descontrole orçamentário refletido na dívida.

Ao longo de aproximadamente seis meses, os promotores analisaram registros, queixas, dados disponíveis publicamente e relatos de dirigentes, empregados e outros profissionais ligados ao Corinthians. Instaurada em dezembro de 2025, a investigação teve seu andamento interrompido após uma contestação apresentada pelo clube. A retomada só foi autorizada em maio de 2026, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo.

A apuração busca verificar se a organização interna do Corinthians é capaz de sanar as irregularidades apontadas, superar o cenário de dificuldade financeira e manter o cumprimento de suas responsabilidades enquanto associação.