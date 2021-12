Provocou? Goleiro do Corinthians posta música antes de jogo que pode rebaixar o Grêmio

O Tricolor gaúcho pode cair para a Série B do Campeonato Brasileiro justamente diante do time paulista, na Neo Química Arena

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Carlos Miguel (à esquerda) ao lado de outros goleiros do Corinthians



Recém-contratado pelo Corinthians, Carlos Miguel agitou a torcida do Alvinegro na tarde desta quinta-feira, 2, nas redes sociais, três dias antes do duelo contra o Grêmio. Através do Twitter, o goleiro postou o clipe da música “Arerê”, da cantora Ivete Sangalo, canção famosa nas arquibancadas, sendo entoada quando algum clube tem chance de ser rebaixado. O Tricolor gaúcho, vale lembrar, tem a possibilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro justamente diante do time paulista, na Neo Química Arena – a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 5.

Nos comentários da publicação do terceiro goleiro do Corinthians, diversos torcedores entraram no clima, pedindo até para que Carlos Miguel seja o titular na vaga da Cássio. Já a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, também pediu para que o Timão rebaixasse o Grêmio. A “cobrança”, claro, tem justificativa: em 2007, o Alvinegro viu a sua queda ser decreta justamente contra os gaúchos, que comemoraram o descenso como se fosse um título. A possibilidade, entretanto, pode cair por terra ainda antes do apito inicial na Neo Química Arena. Isto porque, dependendo de uma combinação de resultados, a equipe de Vagner Mancini pode cair ainda nesta sexta-feira, 3.