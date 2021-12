Vampeta revela conversa com presidente do Corinthians sobre permanência de Sylvinho; confira 

Em vários jogos do Alvinegro nesta temporada, o treinador foi questionado pela ‘Fiel’ e ouviu as organizadas pedirem sua demissão

Vampeta revelou que conversou com Duílio Monteiro Alves sobre a permanência de Sylvinho no Corinthians



Mesmo garantindo o Corinthians na próxima edição da Copa Libertadores da América, Sylvinho ainda vive sob desconfiança por parte da diretoria corintiana e, principalmente, dos torcedores. Em vários jogos do Alvinegro nesta temporada, o treinador foi questionado pela “Fiel” e ouviu as organizadas pedirem sua demissão. De acordo com o ídolo do clube e comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, a saída não está sendo cogitada pelo presidente Duílio Monteiro Alves. “Liguei para o Duílio mesmo! Cobrei que o Corinthians estava devendo uma ‘moeda’ para o Audax e ele me falou que gosta do Sylvinho. Me prometeu que não vai demitir o treinador”, falou durante o programa “Esporte em Discussão”, nesta quinta-feira, 1º.

Na quarta posição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode assegurar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2022 já no próximo domingo, 5, com uma rodada de antecedência. Para isso, o time só precisaria vencer o Grêmio, na Neo Química Arena, no confronto marcado para as 16 horas (de Brasília) e válido pela 37ª rodada. A partida também pode sacramentar a terceira queda do Tricolor gaúcho para a Série B. A equipe de Vagner Mancini, por sua vez, pode chegar ao jogo já rebaixada.