Recuperado da Covid-19, Jemerson volta aos treinos e deve estrear pelo Corinthians no clássico

Zagueiro pode entrar nos planos de Mancini para a partida contra o São Paulo, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro

Reprodução/ Twitter Jemerson retornou aos treinos após se recuperar da Covid-19



O Corinthians teve uma novidade na reapresentação desta segunda-feira, 07. Após dois dias de folga, o time voltou aos treinos e o zagueiro Jemerson, recuperado da Covid-19, trabalhou normalmente. Contratado para ser titular ao lado de Gil, Jemerson teve sua preparação prejudicada por causa da infecção. Perdeu alguns dias de treinos devido o isolamento, mas corre contra o tempo para estrear diante do São Paulo no dia 13 de dezembro. O jogador, empolgado com as mensagens positivas que recebeu dos corintianos neste período afastado, mandou um recado animado à torcida. “Fala Fiel, estou de volta aos trabalhos. Passei um período fora, mas estou firme e forte. É trabalhar forte essa semana para ficar bem para estrear contra o São Paulo”, afirmou o defensor, que já formou dupla com Gil na seleção brasileira.

ELE VOLTOU! O Jemerson retornou ao CT nesta segunda-feira após ter ficado em isolamento por ter contraído o Covid. Ele já começa a trabalhar forte para poder voltar a jogar o quanto antes!#VaiCorinthians pic.twitter.com/PzuluL2awG — Corinthians (@Corinthians) December 7, 2020

Com a semana livre para trabalhar, o técnico Vagner Mancini vai ter bastante tempo para armar o esquema e a escalação que tentará manter o tabu diante do rival na Neo Química Arena. Jamais o Corinthians perdeu do rival em casa. O São Paulo é o atual líder do torneio e o Corinthians precisa de pontos em casa para afastar a ameaça de rebaixamento e começar a sonhar com algo maior no Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo