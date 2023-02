Recuperado de virose, Cássio volta a treinar e deve reforçar Corinthians contra o Palmeiras 

Além do ‘Gigante’, o Timão também terá o retorno de Fagner, lateral direito que cumpriu suspensão contra a Lusa devido ao acúmulo de cartões

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Cássio voltará ao Corinthians no duelo contra o Palmeiras



O Corinthians terá um reforço de peso para o duelo contra o Palmeiras, marcado para esta quinta-feira, 16, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista 2023. Fora no empate diante da Portuguesa por causa de uma virose, o goleiro Cássio está recuperado e treinou normalmente nesta terça-feira, 14. Além do “Gigante”, o Timão também terá o retorno de Fagner, lateral direito que cumpriu suspensão contra a Lusa devido ao acúmulo de cartões. Na penúltima atividade antes do Dérbi, os atletas do Alvinegro iniciaram os trabalhos na academia com uma ativação e, em seguida, foram ao campo para o aquecimento. Depois, o técnico Fernando Lázaro promoveu um treino de bolas paradas defensivas. Após o treinamento, os jogadores realizaram complementos com a comissão técnica com cobranças de pênaltis e movimentações defensivas. Líder do Grupo C, a equipe do Parque São Jorge soma 14 pontos e busca uma vitória para encaminhar a classificação ao mata-mata. Já o Alviverde, único invicto do Estadual, tem 20 pontos e está na primeira posição da classificação geral.