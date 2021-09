Reestreia de Willian no Corinthians pode ser adiada devido à protocolo sanitário?

Alguns torcedores corintianos passaram a perguntar se o protocolo sanitário que a Anvisa utilizou para interromper o jogo entre Brasil e Argentina, neste domingo, pode adiar o retorno do meio-campista ao Alvinegro

Reprodução/Twitter/@Corinthians Willian beija escudo do Corinthians em apresentação na Neo Química Arena



Willian deve voltar a atuar com a camisa do Corinthians na próxima terça-feira, 7, na Neo Química Arena, em partida diante do Juventude, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores corintianos, no entanto, passaram a perguntar se o protocolo sanitário que a Anvisa utilizou para interromper o jogo entre Brasil e Argentina, neste domingo, pode adiar a reestreia do meio-campista. A portaria em questão é a de número 655, de 23 de junho de 2021, exige que visitantes que passaram por Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte ou Índia nos últimos catorze dias devam fazer uma quarentena de dez dias antes de circular pelo território nacional, em medida de prevenção à propagação da Covid-19. Apesar disso, Willian não corre risco de ser barrado.

Mesmo deixando o Arsenal, da Inglaterra, no dia 1º de setembro, Willian não seria afetado na portaria. Isto porque, de acordo com o terceiro artigo, a regra não é aplicada para brasileiros, seja nativos ou naturalizados. Desta forma, ele não precisou cumprir os dez dias de isolamento. O meia-atacante, na verdade, está treinando com os companheiros e já foi até regularizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Recentemente, seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade. Assim, ele deve reforçar, mesmo que por alguns minutos, o time de Sylvinho. Sem disputar uma partida oficial desde maio, ele deve atuar apenas em parte do segundo tempo.