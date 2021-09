Willian, Calleri, Andreas Pereira e muito mais: veja as contratações dos clubes para o Brasileirão

Corinthians repatriou Renato Augusto, Giuliano e o ex-jogador de Chelsea e Arsenal, de volta ao clube onde foi revelado; Flamengo, São Paulo e Palmeiras também se destacaram na janela

Willian, Calleri e Andreas Pereira foram destaques na janela de transferências



Os clubes brasileiros fizeram contratações bombásticas para a sequência do Campeonato Brasileiro 2021 nesta janela de transferências. O principal, indiscutivelmente, foi o Corinthians, que trouxe Willian e Renato Augusto, presentes na última Copa do Mundo, além de Giuliano, Roger Guedes e João Pedro. O Timão, porém, não foi o único que se reforçou com atletas de peso. Atual campeão, o Flamengo negociou com Manchester United e Chelsea os empréstimos de Andreas Pereira e Kennedy, respectivamente. Já o Atlético-MG foi pontual, mas certeiro. Líder do nacional, o Galo acertou com Diego Costa para assumir o comando do seu ataque, que já conta com Hulk.

Quem também se destacou foram São Paulo e Palmeiras, que trouxeram velhos conhecidos. O Tricolor atendeu o pedido de sua torcida e anunciou a contratação do argentino Jonathan Calleri. O Verdão, ao mesmo tempo, contou com o retorno de Dudu, principal jogador do clube no século 21. O atacante estava emprestado ao Al Duhail, do Catar, e retornou para ser peça-chave no time de Abel Ferreira. Fora do eixo principal do futebol brasileiro, outras agremiações também se movimentaram nos bastidores. O América-MG, por exemplo, fechou com os estrangeiros Mauro Zárate e Berrío. Já o Fortaleza, dono de excelente campanha, tem agora o meio-campista Lucas Lima em seu plantel. Vale lembrar que as inscrições são válidas até 24 de setembro, mas já não é mais possível trazer atletas que estão sob contrato com clubes de fora do país. O Flamengo ainda negocia com David Luiz porque o zagueiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 rescindiu seu vínculo com o Arsenal antes do fechamento da janela.

Contratações dos times brasileiros da janela

América-MG: Mauro Zárate e Berrío

Athletico-PR: Pedro Rocha, Nicolás Hernández e Lucas Fasson

Atlético-GO: Pedro Henrique, Rickson, Werley, Brian Montenegro

Atlético-MG: Diego Costa

Bahia: Luizão, Lucas Mugni e Hugo Rodallega

Bragantino: Emiliano Martínez

Chapecoense: Renê Júnior, Jordan, Vinícius Guedes e Henrique Almeida

Corinthians: Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Willian e João Pedro

Cuiabá: Yesus Cabrera

Flamengo: Andreas Pereira e Kennedy

Fluminense: John Arias

Fortaleza: Lucas Lima, Valentín Depietri, Edinho e Ángelo Henríquez

Grêmio: Jaminton Campaz, Miguel Borja e Mathías Villasanti

Internacional: Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Paulo Victor, Kaique Rocha e Gustavo Maia

Juventude: Quintero

Santos: Emiliano Velázquez, Jandrei, Leo Baptistão, Matías Lacava, Diego Tardelli e Augusto Galván

Palmeiras: Joaquín Piquerez, Jorge, Matheus Fernandes, Dudu e Deyverson

São Paulo: Jonathan Calleri e Gabriel Neves

Sport: Saulo, Pedro Henrique, Hernanes e Everton Felipe.