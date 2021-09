Willian é registrado no BID e está livre para reestrear pelo Corinthians

O meia-atacante, no entanto, ainda não tem data para jogar, já que não entra em campo desde maio, quando defendia o Arsenal

Reprodução/Twitter/@Corinthians Willian durante evento na Neo Química Arena



Willian, principal reforço do Corinthians na atual janela de transferências, está liberado para reestrear pelo clube em que foi formado. Nesta quinta-feira, 2, o nome do meia-atacante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador, no entanto, ainda não tem data para entrar em campo. Anunciado na última segunda-feira, Willian sequer treinou com o restante do elenco alvinegro e ainda precisa passar por uma readaptação física – ele não entra em campo para jogar uma partida oficial desde maio, quando ainda defendia o Arsenal.

De acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, a probabilidade de Willian estrear diante do Juventude, na próxima terça-feira, 7, é baixa. A tendência, no entanto, é que Roger Guedes e João Pedro, outras novidades apresentadas pelo Alvinegro, fiquem no banco de reservas. Em ascensão no Campeonato Brasileiro, a equipe treinada por Sylvinho é a sexta colocada na classificação, com 27 pontos em 18 rodadas disputadas.