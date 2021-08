Renato Augusto aponta ‘projeto interessante’ do Corinthians como essencial para seu retorno

Jogador negou ter recebido proposta do Flamengo e espera repetir com Giuliano mesma parceria de sucesso que teve com Jadson

Um dia após brilhar em sua reestreia pelo Corinthians, Renato Augusto comentou sobre seu retorno ao clube e falou de futuro. O volante negou que tenha recebido proposta do Flamengo e explicou que o time paulista apresentou um “projeto interessante” para a sua volta. “Não tem por que não ter sido a opção do Corinthians. São dois clubes muito importantes na minha vida, o Corinthians veio com um projeto interessante, eu aceitei. Não tive nenhum contato oficial do Flamengo e não pensei duas vezes em aceitar”, afirmou o jogador, nesta segunda-feira, em entrevista ao canal SporTV. “Conhecia todas as pessoas envolvidas, Duilio (Monteiro Alves, presidente do Corinthians), Roberto (de Andrade, diretor de futebol) e Alessandro (gerente de futebol). Passei para eles minha preocupação de futuro, eles me passaram um projeto interessante. Achei que era a hora de voltar para um clube que tenho carinho e gratidão eternos”, completou.

Aos 33 anos, Renato Augusto espera repetir em parte os bons resultados que teve em sua primeira passagem pelo clube. Para isso conta com novos parceiros, como Giuliano, outro reforço importante do time anunciado nas últimas semanas. O volante espera reproduzir com o meia o mesmo sucesso exibido com Jadson há seis anos. “Espero que a gente possa ter o mesmo sucesso que tive com o Jadson em 2015. Claro que as características são diferentes, eu também mudei um pouco o meu jogo, mas o Giuliano é muito inteligente, dá volume no meio, o time cresce. Depois que ele entrou na equipe, o time cresceu. Tem tudo para a gente fazer um bom final de ano e no ano que vem ter um ano especial”, projetou

Também sobre o futuro, o volante falou de seleção brasileira. E mostrou pés no chão. “Claro que o sonho de todo jogador é estar na seleção, poder voltar a uma Copa do Mundo, fantástico. Mas é um passo muito longo, não quero dar passo maior do que minha perna. Quero voltar a jogar bem, amadurecer ainda mais para a cada jogo estar melhor. Não estou pensando muito lá na frente. Jogar bem, conquistar títulos aqui, sempre fui muito lembrado pelos torcedores pelos títulos. Hoje meu pensamento é poder estar bem. Seleção é uma coisa natural, ela acontece. Hoje o foco é Corinthians”, comentou.

Corinthians tem baixa por Covid-19

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, 16, para iniciar a preparação para o jogo contra o Athletico-PR no próximo domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. E o técnico Sylvinho já sofreu uma baixa antes mesmo de iniciar a atividade do dia. O meia Gustavo Mantuan apresentou teste positivo para Covid-19 e foi isolado. Sem sintomas, o jogador já virou desfalque para o fim de semana. Sem Mantuan, o treinador comandou o primeiro coletivo da semana, sem contar com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Ceará por 3 a 1, em casa. Eles fizeram apenas trabalho regenerativo no CT. Os demais foram a campo. O elenco do Corinthians terá folga nesta terça e voltará aos trabalhos na manhã de quarta-feira.

