Renato Augusto e Yuri Alberto treinam e podem estrear no Paulista contra o Água Santa

Fernando Lázaro também terá a disposição os reforços Bidu e Romero, além da volta de Adson que estava suspenso

Raphael Martinez/Agência Corinthians Renato Augusto foi poupado do jogo de estreia, mas deve estrear na temporada contra o Água Santa



Após a derrota para o Red Bull Bragantino, na estreia do Campeonato Paulista, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira, 16, em preparação para o jogo contra o Água Santa na quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão deve contar com dois dos seus melhores jogadores em 2022 na próxima rodada: Renato Augusto e Yuri Alberto, que estiveram no treinamento. O meio-campista foi poupado no jogo da estreia, enquanto o atacante apresentada dores no tornozelo. A expectativa é que os reforços Matheus Bidu e Romero também estejam aptos para a escalação do técnico Fernando Lázaro. Adson, que ficou de fora por estar suspenso, também estará liberado. Os desfalques certos são Gustavo Silva e Paulinho, que se recuperam de cirurgia. O Corinthians fez um jogo ruim contra o Red Bull, em Bragança, e foi o único dos grandes de SP a estrear com derrota. A equipe é a lanterna do Grupo C em que a Ferroviária lidera com 3 pontos, e Ituano e São Bento estão empatados com um. Lembrando que apenas os dois primeiros de cada chave avançam para a fase mata-mata.