Leila Pereira explica falta de reforços e afirma que Palmeiras vai repor saídas

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, explicou a ausência de reforços no Palmeiras em coletiva após evento de uma plataforma de conta digital do clube nesta segunda-feira, 16. A mandatária disse ainda que as recentes saídas de Gustavo Scarpa e Danilo serão repostas. Ambos fecharam com Nottingham Forest, da Inglaterra. Torcedores do Verdão tem criticado a mandatária pela falta de reforços. “O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário. E será o jogador que nossa comissão técnica decidir ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor, que com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa” disse Leila. Durante a entrevista, ela afirmou que não é irresponsável e comprará o que a comissão técnica definir. “não sou irresponsável. Vou comprar o que nossa comissão técnica definir que é o melhor para o Palmeiras. O torcedor vê as vendas, e detalhe, como toda venda, o pagamento não é à vista. É parcelado. Não vai entrar todo o valor, e o Palmeiras tem percentual do jogador, não é a totalidade que vem para o clube. Só vou comprar o que for bom para o Palmeiras”, frisou a mandatária. Ela garantiu que o clube está de olho no mercado e pediu para os torcedores ficarem tranquilos. “Sem dúvidas. o Palmeiras está sempre de olho no mercado, vai repor essas peças, o torcedor pode ficar tranquilo, que a presidente pensa 24 horas em fazer o time mais forte, então essas peças serão repostas”, acrescentou.

Após o empate sem gols contra o São Bento na estreia do Campeonato Paulista no sábado, 14, o técnico Abel Ferreira também falou sobre a necessidades de novas contratações. “Claro que temos que correr atrás de reforços. O Palmeiras é um clube responsável e tem objetivos financeiros e esportivos. Os financeiros estão praticamente cumpridos e agora temos que cumprir também os esportivos. Claro que procuramos um jogador de qualidade. Paga-se por essa qualidade. Deram 20 milhões pelo Danilo, então a qualidade paga-se. Eu disse no ano passado que, se não saísse ninguém, não entraria ninguém. Como saiu, tem que entrar (um jogador) de qualidade. E a qualidade custa dinheiro”. O Verdão enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do estadual.