Em boa fase, Chelsea se prepara para impedir o título mundial do Palmeiras; saiba como 

Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, os ‘Blues’, para a tristeza dos palmeirenses, estão embalados, tanto no Inglês quanto na atual ‘Champions League’

Reprodução/Twitter @ChelseaFC Reece James é o artilheiro do Chelsea nesta temporada



Maior campeão brasileiro e tri da Libertadores da América, o Palmeiras é cutucado pelos rivais por ainda não ter conquistado o Mundial de Clubes. A nova chance para acabar com a provocação está marcada para o início de fevereiro de 2022, quando a delegação de Abel Ferreira viaja para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para tentar alcançar o tão sonhado torneio organizado pela Fifa. Para isso, primeiramente, o Alviverde terá de passar por Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México) na semifinal, algo que foi um empecilho na temporada passada, quando o conjunto brasileiro foi derrotado pelo mexicano Tigres nesta fase. Em caso de sucesso, o desafio na decisão, provavelmente, será contra o todo poderoso Chelsea. Mas, afinal, os “Blues” estão jogando essa bola toda? E como eles estão se preparando para a competição?

Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea, para a tristeza dos palmeirenses, está embalado, sim. Além de manter a base da equipe vencedora da temporada passada, renovando com o zagueiro brasileiro Thiago Silva, por exemplo, a diretoria trouxe Romelu Lukaku para reforçar sua equipe. Na prática, o futebol do time de Thomas Tuchel continua sendo eficiente e bastante consistente. Prova disso é que o time de Londres ficou 12 jogos sem ser derrotado, perdendo a liderança do Campeonato Inglês somente no último sábado, com o revés para o West Ham. Além disso, o time se classificou para o mata-mata da “Champions League” com uma rodada de antecedência, com uma sonora goleada diante da Juventus, da Itália, por 4 a 0, no Stamford Bridge. Além disso, no começo de agosto, o Chelsea foi campeão da Supercopa da Europa ao ganhar, nas penalidades, do espanhol Villarreal, atual vencedor da Liga Europa.

Em uma eventual final entre Palmeiras e Chelsea, o time liderado por Abel Ferreira terá de ter paciência para furar a defesa dos britânicos e muita solidez para “aguentar” o poderio ofensivo dos “Blues”. No Campeonato Inglês, o time mostra muita regularidade, contabilizando 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nas 15 rodadas, aliás, a equipe soma 35 gols marcados, uma média superior a 2 por partida. Já atrás, foram apenas 9 gols sofridos até o momento, disparado o melhor setor defensivo na competição. Já na Liga dos Campeões, o Chelsea vem de quatro triunfos, perdendo apenas para a Juve por 1 a 0, em Turim, em confronto bastante equilibrado.

Completando um ano à frente do Chelsea, Thomas Tuchel consolidou o esquema com três zagueiros no time, com Thiago Silva sendo o pilar da defesa. Mais do que um defensor seguro e experiente, o técnico também tem o goleiro senegalês Édouard Mendy em grande fase, salvando a equipe nos momentos mais complicados. A formação, aliás, favorece o apoio dos alas, seja Chilwell e Marcos Alonso pela esquerda, ou Azpilicueta e James pela direita. No meio-campo, os “Blues” contam com Jorginho e Kanté, respectivamente o terceiro e o quinto melhor do mundo na eleição da Bola de Ouro, divulgada pela “France Football” na última segunda-feira. No setor, quem também está se destacando é Mateo Kovacic, líder em assistências do elenco na temporada.

Já na frente, o Chelsea tem um verdadeiro “arsenal”, com Mason Mount, Kai Havertz e Romelu Lukaku dividindo a artilharia da equipe. Ainda assim, mesmo também indo aos Emirados Árabes em busca do título inédito do Mundial, o clube ainda não está pensando no torneio. “Ouça, o Mundial é em fevereiro. Agora estamos perto de chegar em dezembro. Ainda há dezembro e janeiro para jogar. Meu foco está em Watford, a seleção, a rotação. Minha cabeça também está no que fizemos contra o Manchester United. Olhamos um pouco para frente porque agora temos jogos noturnos e, no sábado, temos um jogo fora de casa às 12h30. Precisamos estar cientes da falta de tempo de recuperação. Isso é o que fazemos. O Mundial de Clubes ocupa 0% dos meus pensamentos neste momento”, disse Thomas Tuchel, em entrevista coletiva concedida na última terça-feira.

Chelsea na temporada 2021/22:

Jogos: 23

Vitórias: 14

Empates: 6

Derrotas: 3

Título: 1 (Supercopa da Europa)

Artilheiro: Reece James (5 gols)

Líder em assistências: Mateo Kovacic (5 passes para gols)

Time-base: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Reece James, Kanté, Jorginho (Kovacic), Marcos Alonso; Mason Mount (Hudson-Odoi), Ziyech (Havertz/Pulisic) e Romelu Lukaku (Werner).