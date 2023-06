Croácia surpreende de novo, vence a Holanda na prorrogação e vai à final da Liga das Nações

Após ser vice-campeã mundial em 2018 e ficar no terceiro lugar da Copa de 2022, geração liderada por Luka Modric garante vaga na decisão do torneio europeu

EFE/EPA/KOEN VAN WEEL Croácia ganhou da Holanda e se classificou para a final da Liga das Nações



A seleção croata não para de surpreender dentro de campo. Após ser vice-campeã mundial em 2018 e ficar no terceiro lugar da Copa de 2022, a geração liderada por Luka Modric garantiu vaga na final da Liga das Nações da Europa. Em confronto válido pela semifinal, nesta quarta-feira, 14, a Croácia venceu a Holanda por 4 a 2, em pleno Estádio De Kuip, em Rotterdam. O duelo foi recheado de emoções. Após Malen abrir o placar para os donos da casa, Kramaric e Pasalic viraram o jogo e encaminharam a classificação dos croatas. Aos 50 minutos do segundo tempo, porém, Lang deixou tudo igual e levou a partida à prorrogação. No tempo extra, Petkovic e Modric balançaram as redes e deram a classificação ao Time Xadrez. Agora, a Croácia aguarda o vencedor duelo entre Espanha e Itália para conhecer o adversário da decisão, marcada para o próximo domingo, 18, novamente no estádio holandês. Criada em 2018, a Nations League está em sua terceira edição e tem Portugal e França como campeões.