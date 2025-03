Ronaldo Fenômeno promete comprar o Corinthians se o clube virar SAF

Ronaldo tem experiência no mercado futebolístico —controla o Valladolid e já geriu o Cruzeiro — e é ídolo do Timão, mas diretoria alvinegra hoje rejeita a ideia de venda

Reprodução/YouTube/Charla Podcast Ronaldo concede entrevista no Charla Podcast



O ex-jogador e empresário Ronaldo revelou nesta sexta-feira (21) que tem interesse em investir no Corinthians, caso o clube paulista adote o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A declaração foi feita durante sua participação no Charla Podcast. “O dia em que o Corinthians decidir fazer a SAF, serei um comprador. Arrumo dinheiro no mercado. Vou adorar envolver o torcedor. Temos um potencial enorme para trabalhar esse marketing. Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar para frente com orçamento grande”, afirmou Ronaldo, que jogou no Timão entre 2009 e 2011.

Atualmente, a possibilidade de transformação do Corinthians em SAF não está nos planos da diretoria. O presidente do clube, Augusto Melo, já declarou ser contra a mudança, defendendo que o clube tem capacidade de recuperar sua saúde financeira sem a necessidade de investidores externos.

Ronaldo tem experiência na administração de clubes de futebol. Em 2018, ele adquiriu o Valladolid, da Espanha. Três anos depois, comprou a SAF do Cruzeiro, clube pelo qual jogou no início da carreira. Sua gestão à frente da equipe mineira resultou no título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 e na volta do time à elite do futebol nacional.

Em abril de 2024, Ronaldo vendeu sua participação no Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, justificando que o clube precisava de um investidor com maior capacidade financeira. “Tenho essa humildade de reconhecer que até aqui eu cheguei. A partir daqui, o Cruzeiro precisa de alguém mais potente”, afirmou à época.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA