Neto apresenta programa fantasiado de ‘sogra do Vítor Pereira’ após Flamengo perder título da Recopa; veja

Apresentador de ‘Os Donos da Bola’ provocou o treinador que perdeu o terceiro título neste ano

Reprodução/Band Neto apresenta Os Donos da Bola "vestido" de "sogra do técnico Vítor Pereira"



O apresentador Neto, que apresenta o programa Os Donos da Bola, na Band, surpreendeu ao público nesta quarta-feira, 1º, ao aparecer “vestido” da sogra do técnico do Flamengo, Vítor Pereira. “Faltou coragem, hein? Faltou muita coragem, como faltou coragem para o Flamengo. Para mim não falta coragem, porque eu tenho coragem de fazer coisas na televisão que muita gente não tem, e que talvez um dia eu possa fazer outras coisas porque eu tenho coragem”, iniciou. A brincadeira foi feita para provocar o treinador do time carioca. Isso porque ao deixar o comando do Corinthians no fim de 2022, Vítor Pereira alegou problemas familiares. Na época, a imprensa descobriu que a sogra do técnico precisava de cuidados médicos. No entanto, poucos dias depois VP assinou contrato com o Flamengo. Os torcedores corintianos se revoltaram nas redes sociais e, desde então, começaram a chamá-lo de “traidor” e fazer piadas, quando o Flamengo perdia, sobre a sogra de Vítor Pereira. “Faltou coragem para ele, mas aí aqueles que vão colocando empecilhos porque o tio quebrou a unha, o pai deu infarto, a mamãe não está legal, a sogra não está bem, mas faltou coragem. Mas quanta coragem. Perdeu para todo mundo”, provocou Neto. Desde a chegada de VP ao Flamengo, o clube perdeu para o Palmeiras a final da Supercopa do Brasil, caiu precocemente no Mundial de Clubes e, agora, saiu perdedor de mais uma final, desta vez a da Recopa Sul-Americana, disputada contra o Independiente del Valle.