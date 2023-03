FPF divulga áudio do VAR no gol anulado de Yuri Alberto em Santos x Corinthians; confira

Federação Paulista explica por que tento do corintiano foi invalidado no clássico disputado na Vila Belmiro

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto fez um gol e teve outro anulado no clássico entre Corinthians e Santos



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite da última terça-feira, 28, o áudio do momento em que a arbitragem do jogo Santos e Corinthians identifica uma irregularidade no gol marcado por Yuri Alberto, aos 24 minutos do primeiro tempo – a decisão foi muito contestada pelos corintianos. Na jogada, Du Queiroz recebe um bom passe de Renato Augusto na ponta direita, já dentro da área. Durante o trajeto da bola, Yuri bloqueia com o corpo a passagem de Lucas Pires, que corria para tentar alcançar Du, e se projeta para receber a assistência e balançar as redes. No áudio divulgado pela entidade, Adriano de Assis Miranda, chefe da arbitragem de vídeo, e sua assistente Amanda Pinto Matias, concordam que o centroavante do Timão estava em posição de impedimento no lance. Assim, eles decidem chamar Edina Alves Batista, árbitra principal de campo. A partida, disputada na Vila Belmiro, terminou empatada em 2 a 2.

“Tem que analisar um contato do 9 com o defensor, fora da disputa. Este é o momento que o Yuri Alberto está claramente em posição. Ele vai na direção do defensor que poderia disputar a bola”, diz Adriano. Então, Amanda responde: “Verifica a velocidade real. Tem que ver se, realmente, ele (Lucas Pires) chegaria nesta disputa, porque tem que ser o impacto claro que impossibilita essa ação dele”. Em seguida, Adriano constata que é claro o movimento do atacante corintiano em direção a Lucas Braga. “O Yuri Alberto vem claramente no defensor, tá? Ele abandona a disputa da bola e olha só para o defensor para ir em contato com esse defensor. Ele tinha a possibilidade de disputar a bola. Vou recomendar a revisão da Edina (Alves Batista, árbitra de campo) para ela olhar a interferência”, diz. Edina se dirige ao monitor instalado à beira do gramado e, após avaliar as imagens, concorda com as observações da arbitragem de vídeo. “Sim, ele interfere ali, ele tem o toque no jogador”, concluiu.

Confira abaixo:

