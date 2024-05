Rubão explica por que rompeu com Augusto Melo e foi demitido do Corinthians

Ex-diretor de futebol do Timão diz que presidente do clube lhe contou em um churrasco que havia fechado maior patrocínio do futebol brasileiro sem intermediário, mas o contrato apontou participação da Rede Social Media Design LTDA

Rodrigo Coca/Agência Corinthians - 11/01/2024 Rubão se desntendeu com Augusto Meloe e deixou a diretoria do Corinthians



Rubens Gomes, conhecido como Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, abriu o jogo sobre o que levou ao desentendimento na diretoria do clube paulista nas últimas semanas. Segundo ele, a relação com o presidente Augusto Melo azedou devido a uma negociação com a VaideBet, patrocinadora principal do clube. A empresa de apostas ofereceu um contrato de R$ 360 milhões, além de luvas de R$ 10 milhões, para ter sua marca estampada na camisa corintiana por três temporadas. Esse acordo é o mais valioso do futebol brasileiro. Rubão afirmou que em dezembro, durante um churrasco em sua casa, Melo teria dito que a negociação não envolvia intermediários. No entanto, o contrato incluía a Rede Social Media Design LTDA como intermediária, à qual o clube deveria pagar 7% do valor líquido do patrocínio, cerca de R$ 25 milhões.

“Eu questionei: ‘Você disse que não tinha intermediário? Quem é essa empresa?'”, relatou Rubão em entrevista à TV Gazeta. A indagação teria desagradado o presidente e iniciado o desentendimento que resultou na saída do diretor. “Eu só quis entender por que estamos nessa jornada juntos. Você disse em minha casa que não havia intermediário, e agora surge uma empresa”, acrescentou. Rubens Gomes também destacou que a Rede Social Media Design LTDA, cujo sócio-administrador é Alex Cassundé, que apoiou a campanha de Augusto Melo à presidência, não poderia ter atuado como intermediária na época da negociação. Segundo ele, a empresa alterou seu registro de atividades econômicas apenas após a emissão da nota fiscal do contrato, em 18 de janeiro, embora a assinatura tenha ocorrido duas semanas antes, em 4 de janeiro.

Apesar de não estar mais na diretoria, Rubão permanece no clube como membro vitalício do Conselho Deliberativo, do qual faz parte há duas décadas. Em sua nota de despedida nas redes sociais, ele reiterou seu compromisso em “questionar, fiscalizar e cobrar sempre, de olhos bem abertos para os oportunistas, visando exclusivamente ao bem do Corinthians”. Na entrevista, ele ainda revelou que Sergio Moura, superintendente de marketing do Timão, é torcedor e sócio do São Paulo, com influência na vida política do rival.

*Com informações do Estadão Conteúdo