‘Sabemos que fizemos um jogo muito abaixo do que podemos’, diz Mancini após goleada

Em coletiva, treinador do Corinthians não classificou derrota como tragédia e objetivo pela Libertadores continua

Reprodução/ Youtube Mancini concedeu entrevista coletiva pós-jogo no Allianz Parque



A derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi um balde de água fria no Corinthians, que não perdia desde o dia 11 de novembro. Em coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador Vagner Mancini admitiu que tiveram erros tanto de tática quanto individuais que comprometeram o resultado do jogo, mas não vê a derrota como uma tragédia. “A gente que convive com o futebol sabe que essas coisas podem acontecer. Não devem, mas acontecem. Hoje não foi um dia feliz do Corinthians, tivemos no plano tático alguns erros que influenciaram no placar da partida, tivemos alguns errinhos individuais também. Acho que nesse momento temos que ter calma e respirar fundo. Sabemos que fizemos um jogo muito abaixo do que se pode fazer e que as coisas acabaram não dando certo e por isso acabou sendo elástico o placar”, disse.

“Eu vi um Corinthians muito distante em termos de concentração, de comprometimento com aquilo que é o nosso ponto mais forte que é um sistema bem organizado, então por isso a gente sofreu muito na partida”, completou. Estacionado na nona colocação com 42 pontos, o Corinthians está há oito pontos da zona de classificação para a pré-Libertadores, principal objetivo do clube neste fim de temporada, estando 27 pontos em disputa e pretende retomar as boas atuações já contra o Sport, na próxima quinta-feira, 21, na Neo Química Arena. “Temos que acertar tudo aquilo que foi visto de errado hoje e também temos que, emocionalmente, fazer com que esse time entre em campo reequilibrado para que novamente possa render aquilo que a gente espera”, comentou o treinador.