Saiba quando Yuri Alberto poderá estrear pelo Corinthians

Centroavante foi anunciado nesta quarta-feira, dia 29, e deve ser apresentado em 7 de julho

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Yuri Alberto chegou ao Corinthians nesta quarta-feira, dia 29 de junho



Anunciado nesta quarta-feira, 29, como novo reforço do ataque corintiano, Yuri Alberto ainda terá um tempo de preparação antes de estrear com a camisa alvinegra. Vindo por empréstimo do Zenit, da Rússia, Yuri só entrará em campo depois do dia 18 de julho quando a janela de transferências no Brasil é aberta, ou seja, ele não poderá ajudar a equipe no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, na próxima semana, e nem no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos, que será dia 13 de julho. A estreia deve ser dia 20 de julho, na Neo Química Arena, contra o Coritiba, pela 18ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao Universo SCCP, Yuri falou sobre a estreia. “Estou muito ansioso para esse momento e quero agradecer todos os torcedores, funcionários e atletas do clube que me receberam muito bem, que seja uma passagem de muitas glórias”, disse. Questionado sobre o que fará nos próximos dias, Yuri respondeu. “Vou aproveitar para conhecer o Mister, meus companheiros de clube porque a gente precisa ter um entrosamento muito bom para que os gols saiam”, completou. O centroavante será apresentado no dia 7 de julho.