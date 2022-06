Brasil vence Coreia do Sul e vai à fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminina

Apesar da vaga garantida, há ainda mais dois jogos na Bulgária

Reprodução/Twitter/@CBV A seleção brasileira feminina de vôlei está na fase final da Liga das Nações



A seleção brasileira de vôlei feminino carimbou a vaga nas quartas de final da Liga dos Nações na tarde desta quinta-feira, 30, ao derrotar a Coreia do Sul, com extrema facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 25/13, em Sofia, na Bulgária. Com oito vitórias na competição, o Brasil já não pode mais ser alcançado pelos rivais que estão fora da zona de classificação. Apesar da vaga garantida, há ainda mais dois jogos na Bulgária. Nesta sexta-feira, às 14h, o desafio é contra as donas da casa. No sábado, às 10h30, a equipe brasileira encara a Tailândia, no encerramento da fase. A próxima e última fase da Liga das Nações será entre os dias 13 e 17 de julho, em Ancara, na Turquia.

Com o resultado, o Brasil carimbou o passaporte para Ancara, na Turquia, onde serão disputadas as finais da Liga das Nações, de 13 a 17 de julho. Enquanto isso, nossas meninas seguem em quadra. Amanhã o desafio será diante da Bulgária, às 14h (horário de Brasília). pic.twitter.com/Llp1kE2lbT — CBV (@volei) June 30, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo