Galoppo vai passar por cirurgia no joelho e deve voltar a jogar pelo São Paulo só no final do ano

Meio-campista rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo contra o Água Santa; recuperação leva de quatro a seis meses

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Galoppo sentiu lesão no primeiro tempo das quartas de final do Paulistão



O argentino Giuliano Galoppo, de 23 anos, entrou para a longa lista de desfalques do São Paulo. Na tarde desta terça-feira, 14, o clube atualizou o status da lesão do meio-campista, que sentiu o joelho na partida contra o Água Santa. Galoppo passou por exames e foi detectado uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o famoso LCA, e precisará de cirurgia. Ainda não há data definida para o procedimento cirúrgico e nem sobre o retorno de Galoppo aos gramados. Um atleta com lesão de LCA leva, em média, de quatro a seis meses para se recuperar pós-cirurgia, mas a recuperação total pode levar até um ano. Considerando a temporada, Galoppo pode retornar ao São Paulo apenas em 2024. O argentino tem contrato até 2027. Nessa temporada, foram 11 jogos com 8 gols e duas assistências.