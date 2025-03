São Paulo e Corinthians postam mensagens de apoio a Luighi após atos de racismo

Atacante, que tem apenas 18 anos, foi alvo de gestos racistas durante a vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Cerro Porteño pela Libertadores sub-20

Fabio Menotti/Palmeiras Após o ocorrido, ele expressou sua indignação



São Paulo e Corinthians demonstraram apoio ao jogador Luighi, do Palmeiras, após ele ser alvo de racismo durante uma partida da Libertadores Sub-20. Um torcedor do Cerro Porteño fez gestos ofensivos em sua direção, o que gerou revolta e levou a uma breve interrupção do jogo. Ambos os clubes se manifestaram contra o racismo e exigiram punições para os responsáveis pelo ato.

O São Paulo se pronunciou em suas redes sociais, afirmando:”Nossa total solidariedade a você, Luighi. Parabéns pela coragem em seu desabafo e posicionamento. Você representou milhões de pessoas que não aguentam mais sofrer com atos criminosos como esses. Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo. Basta!”

O Corinthians também se posicionou, reforçando seu repúdio a qualquer forma de discriminação. “O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza ao atleta Luighi, reiterando o absoluto repudio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros. Acima de qualquer rivalidade, esta luta é contra o racismo.”

Luighi, que tem apenas 18 anos, foi alvo de gestos racistas durante a vitória do Palmeiras por 3 a 0. Após o ocorrido, ele expressou sua indignação, questionando a falta de atenção da mídia e das autoridades em relação ao racismo no futebol. “Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?”, disse Luighi.

“Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender”, finalizou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias