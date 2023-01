Clube argentino anuncia contratação de Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo

Peruano jogará na Argentina até dezembro de 2023 após curta passagem pelo Avaí no ano passado

Racing Club/Divulgação Paolo Guerrero jogará na Argentina na temporada 2023



O Racing, tradicional clube argentino, anunciou a contratação do atacante Paolo Guerrero, nesta quarta-feira, 25. O atacante peruano fechou com o clube argentino até dezembro de 2023. Na última temporada, Guerrero jogou pelo Avaí, onde disputou apenas 10 partidas e não conseguiu evitar o rebaixamento do time. No Brasil, o peruano atuou pelo Corinthians, Flamengo e Internacional. Ele chegou em Buenos Aires na manhã de terça-feira, 24. Em sua primeira declaração em solo argentino, Guerrero disse que chega para somar ao grupo do clube de Avellaneda. “Chego com a cabeça para ser campeão pelo Racing. Sempre tive desejo de jogar no futebol argentino. Estou muito ansioso para trabalhar com Fernando Gago. Estou à disposição para somar ao grupo e ajudá-lo a conduzir o clube aos seus objetivos nesta temporada. Ele é um dos grandes nomes da nova geração de treinadores e tem feito um excelente trabalho à frente do Racing”, disse o jogador de 37 anos para uma rádio do time. O atacante tem diversos títulos em seu currículo, sendo o mais marcante o Mundial de Clubes de 2012, pelo Corinthians, quando marcou o gol do título contra o Chelsea. Pelo Timão, Guerrero ainda conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2013. Ele ainda foi campeão carioca pelo Flamengo, em 2017.