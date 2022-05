Sem Paulinho, Corinthians divulga relacionados para duelo contra o Deportivo Cali; veja lista 

Líder do Grupo E, o Alvinegro paulista pode encaminhar sua classificação para as oitavas de final com uma vitória sobre os colombianos

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Maycon comemorando gol do Corinthians diante do Boca Juniors



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Deportivo Cali, marcado para a próxima quarta-feira, 4, na Colômbia, pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. A principal novidade é a ausência de Paulinho, que saiu machucado da partida contra o Fortaleza, no último domingo. Além do meio-campista, a delegação do Alvinegro viajará sem o treinador Vitor Pereira – a Conmebol prevê a liberação a partir do 11º dia após o teste positivo para Covid-19, período que será concluído pelo técnico justamente no dia do duelo contra os colombianos.

Líder do Grupo E, o Corinthians pode encaminhar sua classificação para as oitavas de final com uma vitória. A equipe paulista, atualmente com 6 pontos, é seguida por Deportivo Cali (4), Always Ready (4) e Boca Juniors (1). Na penúltima rodada, o Timão visita os argentinos, na temida La Bombonera, em Buenos Aires. Depois, o time treinado por Vitor Pereira encerra a participação nesta fase contra os bolivianos, na Neo Química Arena. Vale lembrar que os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas, enquanto os terceiros vão para a Copa Sul-Americana.