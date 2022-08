STJD atende pedido do Corinthians e adia julgamento de Rafael Ramos, acusado de racismo por Edenilson 

O Tribunal informou que o advogado Daniel Bianski, que representa o lateral-direito corintiano, argumentou que já tinha compromisso previamente assumido para a data inicial do julgamento

PABLO NUNES /AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Edenílon, do Internacional, disse que o lateral Rafael Ramos, do Corinthians, o chamou de "macaco"



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) avisou na manhã desta segunda-feira, 29, que adiou o julgamento de Rafael Ramos, do Corinthians, acusado de ter praticado injúria racial contra Edenilson, do Internacional. A audiência, que seria realizada nesta terça-feira, 30, foi postergada e ainda não tem data definida. Em nota, o Tribunal informou que o advogado Daniel Bianski, que representa o lateral-direito corintiano, argumentou que já tinha compromisso previamente assumido para a data inicial do julgamento. Além disso, a defesa do português considera que ainda é preciso colher provas documentais para o julgamento. Enquadrado no artigo 243-G, que fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante”, o ala do Alvinegro pode pegar de cinco a dez jogos de punição, além de ter que pagar uma multa de até R$ 100 mil. De acordo com o relato do jogador do Colorado, o adversário havia dito a ele as seguintes palavras: “foda-se macaco”, em disputa de bola da partida em 14 de maio, pelo Brasileirão, no Beira-Rio – o jogo acabou empatado em 2 a 2. Além de ser analisado no STJD, o caso também está sendo investigado pela Justiça do Rio Grande do Sul. Após a Polícia Civil indiciar Rafael Ramos, o inquérito segue no Ministério Público há cem dias. O português nega qualquer tipo de ofensa racial.