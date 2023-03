STJD reformula sentença de Rafael Ramos e aplica suspensão por ofensa contra Edenílson

Lateral do Corinthians tinha sido absolvido em caso de injúria racial contra o volante ano passado, mas Tribunal julgou recurso e estabeleceu nova punição

MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/05/2022 Edenílson acusou Rafael de chamá-lo de macaco em jogo do Brasileirão de 2022



O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) anunciou nesta quinta-feira, 2, a suspensão e multa de Rafael Ramos, lateral do Corinthians, por ofensa a Edenílson no Campeonato Brasileiro de 2022, quando o volante ainda estava no Internacional. O português está fora do primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2023 e terá de pagar uma multa de R$ 20 mil. No jogo entre as equipes em 14 de maio, Edenílson alegou ter sido chamado de ‘macaco’ por Rafael, que negou as acusações. Perícias foram realizadas e não foi possível confirmar a injúria racial, mas o relator do STJD, José Perdiz de Jesus, garantiu que houve uma ofensa e que é necessário punir. “O que ficou claro é que houve uma ofensa naquele momento, onde um palavrão foi falado. Por isso, a minha sugestão seria o recurso parcial da Procuradoria para desclassificar a conduta do atleta para o artigo 243-F, para condenar o atleta com a pena de suspensão de uma partida acrescida com multa de R$ 20 mil, onde o clube poderá usar para fazer uma vasta campanha contra qualquer tipo de ato discriminatório”, declarou em seu depoimento durante a sessão. Por maioria, o recurso foi aceito. Rafael Ramos não tem sido muito utilizado pelo técnico Fernando Lázaro. Em 11 jogos foi utilizado em apenas quatro, tendo saído do banco em três deles. Sendo assim, não deve ser uma grande ausência para o Corinthians na partida contra o Cruzeiro, no dia 16 de abril.