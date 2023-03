Presidente da Argentina admite preocupação após ataque contra família de Messi em Rosario

Alberto Fernández disse que a violência e o crime organizado são ‘um problema muito sério’ e que ‘algo mais terá que ser feito’

Eitan Abramovich/AFP - 06/12/2022 O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, gesticula ao sair no final da cúpula de chefes de estado do Mercosul



Alberto Fernández, o presidente da Argentina, reconheceu nesta quinta-feira, 2, que a violência e o crime organizado são “um problema muito sério” e que “algo mais terá que ser feito”, após ataque a tiros contra o supermercado da família da mulher de Lionel Messi e ameaças feitas do jogador. “Estamos fazendo muito, mas, evidentemente, algo mais terá que ser feito”, garantiu o chefe de Estado, durante ato de governo na cidade de La Poma, na província de Salta, no norte do país. “Ali, em Rosario, o problema da violência e do crime organizado é muito sério”, acrescentou o chefe de Estado. Na madrugada de hoje, o supermercado da família da mulher de Messi, Antonela Rocuzzo, localizado em Rosario, foi alvo de tiros, em incidente que não deixou feridos. Os autores do ataque ainda deixaram uma mensagem dirigida ao jogador do Paris Saint-Germain e ao prefeito da cidade, Pablo Javkin. “Messi, estamos te esperando. Javkin também é um alvo, não vai proteger você”, escreveram os criminosos em um papelão que foi encontrado diante do estabelecimento.