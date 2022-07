Súmula de Corinthians x Flamengo explica por que Vitor Pereira foi expulso; confira 

O técnico corintiano precisou deixar o campo da Neo Química Arena ainda aos 35 minutos do primeiro tempo

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Pereira foi expulso de Corinthians x Flamengo por xingar o árbitro



Vitor Pereira, treinador do Corinthians, foi expulso na vitória contra o Flamengo, na tarde do último domingo, 10, por ter xingado o árbitro Ramon Abatti. Na súmula da partida, realizada na Neo Química Arena e válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o juiz explicou o motivo de ter apresentado o cartão vermelho ao técnico ainda aos 35 minutos do primeiro tempo – com isso, o português não comandará o Timão diante do Ceará, no próximo final de semana. “Após ser advertido com cartão amarelo o mesmo disse as seguintes palavras em minha direção e com gestos ofensivos: ‘vai se foder, vai tomar no cu’. Informo que o mesmo deixou o campo e a partida reiniciou normalmente”, detalhou Abatti.