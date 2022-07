Brasileirão: Em jogo dos opostos na tabela, Palmeiras empata com o Fortaleza

Jogo precisou ser encerrado antes dos 45 minutos devido à falta de energia na Arena Castelão

O Palmeiras empatou com o Fortaleza em 0 a 0, na Arena Castelão, e viu Corinthians e Atlético Mineiro se aproximarem na tabela do Campeonato Brasileiro. O líder tem 30 pontos, enquanto o segundo colocado tem 29 e o terceiro 28. Por conta da falta de luz no estádio, a partida foi paralisada aos 44 do segundo tempo. Depois de 20 minutos, a arbitragem decidiu por encerrar o jogo. O Palmeiras foi com um time mesclado e, apesar de maior posse de bola, as chances das equipes foram bem iguais. Em último, o Fortaleza tenta se reerguer no campeonato nacional depois da eliminação na Libertadores. O ponto conquistado fez o Leão do Pici chegar aos 11 pontos, sete atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. No meio da semana, as equipes tem decisões nas oitavas da Copa do Brasil.