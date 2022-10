Súmula de Goiás x Corinthians relata xingamentos de Roberto de Andrade: ‘Vagabundos e ladrões’

Dirigente corintiano ficou revoltando com gol de Yuri Alberto anulado por impedimento

Reprodução/Jovem Pan Roberto de Andrade é dirigente de futebol no Corinthians



Diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade esbravejou contra a arbitragem da partida diante do Goiás, realizada no último sábado, válida pelo Campeonato Brasileiro. Na súmula publicada no site da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF), o árbitro do jogo, Paulo Cesar Zanovelli da Silva, revelou que o cartola xingou os árbitros após o gol de Yuri Alberto ser anulado por impedimento. “Informo que no momento que a arbitragem estava saindo do campo de jogo, os diretores da equipe Corinthians ficaram próximo ao acesso do vestiário da equipe de arbitragem protestando contra as decisões. Informo que foi identificado um diretor, o senhor Roberto de Andrade, que proferiu as seguintes palavras: “Vocês são vagabundos e ladrões. Isso é uma vergonha, vão se f…”, relatou o juiz.

Com o relato de Paulo Cesar Zanovelli, o diretor Roberto de Andrade pode ser julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegar ao menos um jogo de gancho no restante do Campeonato Brasileiro. O dirigente, vale lembrar, concedeu uma entrevista após o empate sem gols com o Goiás e pediu desculpas pelo palavreado, mas exigiu a demissão de Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. “Quero pedir desculpas para a bandeira (Marcia Bezerra Lopes Caetano) e para árbitro, me exaltei, falei o que não devia, eles nem tiveram culpa por conta do VAR”, declarou o cartola, na ocasião.