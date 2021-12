Grêmio vence o Atlético-MG por 4 a 3, mas é rebaixado para a Série B do Brasileirão

Tricolor Gaúcho dependia da derrota de outros dois adversários, mas Juventude venceu o Corinthians e se livrou do Z4

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Time joga a Série B pela terceira vez em sua história



O Grêmio irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. A equipe venceu o jogo contra o Atlético-MG por 4 a 3, mas não conseguiu escapar do rebaixamento pela vitória do Juventude contra o Corinthians. O jogo na Arena foi extremamente movimentado e o Grêmio começou com tudo. Aos seis minutos, Diego Souza recebeu na medida de Rafinha, subiu mais alto para cabecear pro fundo das redes e abrir o placar. Não demorou muito e aos 11, o mesmo Diego cruzou na área e Campaz apareceu livre para empurrar para ampliar o marcador. O nível continuou alto e aos 20 minutos, Diego Souza cobrou falta com perfeição e fez o terceiro. O Atlético-MG, então, reagiu. Aos 25 minutos, Dodô fez um bonito gol e aos 32, Vargas deixou o dele em lance de contra-ataque. A torcida gremista passou por momentos de tensão na arquibancada acompanhando outros jogos da rodada.

O começo do segundo tempo foi mais tranquilo. O Atlético melhorou sua marcação e dificultou mais a criação de jogo do Grêmio. Aos 12, Savarino fez um cruzamento em que a bola quase morreu no fundo da rede e assustou. No minuto seguinte, Douglas Costa fez o quarto em contra-ataque de velocidade. Aos 39 minutos, um pênalti foi marcado a favor do Grêmio. Borja chutou muito por cima. Aos 45, Yoran marcou um belo gol de falta e diminuiu para 4 a 3.