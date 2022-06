Torcedor do Corinthians que ameaçou Willian se desculpa e é liberado pela polícia

Detido nesta quinta-feira, jovem se retratou nas redes sociais e revelou sofrer com ‘problemas de emoções’

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Willian e a família foram alvos de ameaças



Nesta quinta-feira, 02, a Polícia Civil de São Paulo deteve o responsável pelas ameaças ao jogador Willian, do Corinthians, e sua família. De acordo com o delegado Cesar Saad, o jovem fez uma carta de retratação ao atleta e se “mostrou arrependido” na delegacia. Em postagem em suas redes sociais, o torcedor disse que passa por problemas emocionais e pediu que outras pessoas respeitem o trabalho alheio. “Peço perdão ao jogador Willian e sua família por ter copiado palavras que não expressam quem eu sou e nem o que desejo a ele. Passo atualmente por problemas com emoções e tratamento psicológico e, humildemente, peço desculpas pelos problemas provocados. E peço que as pessoas respeitem o trabalho de cada um, e não façam o que eu fiz, pois torcer não é isso, perdão a todos!”, escreveu ele em seus stories.

A retratação foi uma condição da polícia para liberar o jovem. Willian já é o terceiro jogador do Corinthians a sofrer ameaças nessa temporada. Cássio, Gil e o presidente Duílio Monteiro também registraram ataques sofridos em suas contas em redes sociais. O rapaz que fez ameaças a Willian copiou um texto da Torcida Jovem do Flamengo e acrescentou um grito comum nas arquibancadas da Neo Química Arena: “Ou joga por amor, ou joga por terror”.