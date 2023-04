Torcedores do Corinthians protestam contra a contratação de Cuca

Coletivo feminino de apoiadoras do Timão convocou manifestação em frente ao centro de treinamento do clube; organizadas repudiaram chegada do técnico

Reprodução/Instagram/@mtpccorinthians Protesto contra Cuca em frente ao CT do Parque Ecológico está marcado para as 15h



A contratação do técnico Cuca para substituir Fernando Lázaro não foi bem recebida por uma parcela considerável da torcida do Corinthians. Nas redes sociais, diversos perfis manifestaram repúdio à chegada de um profissional condenado em um caso de estupro. Além disso, um protesto foi convocado para as 17h, em frente ao CT do Parque Ecológico. Em 1987, durante uma excursão do Grêmio à Suíça, Cuca e mais três jogadores da equipe ficaram presos no país europeu sob acusação de terem violentado uma garota de 13 anos. A vítima, no entanto, nunca reconheceu o ex-meio-campista. Ele afirma que foi julgado à revelia e nega as acusações. Em 1989, Cuca e seus companheiros Henrique e Eduardo foram condenados a 15 meses de prisão e ao pagamento de multa de US$ 8.000 cada um. Considerado cúmplice, Fernando pegou três meses de prisão e multa de U$ 4.000. O quarteto, que se ausentou do julgamento, foi defendido por Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o Cacalo, que na época era dirigente do Grêmio. Nenhum deles cumpriu a pena.

O protesto foi convocado pelo Movimento Toda Poderosa Corinthiana, coletivo feminino que conta com diversas torcedoras de organizadas do Timão. “Não cabe na bandeira da história do Corinthians ser manchada por essa vergonha. Um país onde uma mulher é vítima de estupro a cada dez minutos. O Corinthians têm a responsabilidade, sendo time do povo, de preservar e respeitar suas torcedoras e as mulheres brasileiras”, diz o movimento. Além disso, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp emitiram notas de repúdio contra a contratação de Cuca. Apenas a Gaviões da Fiel não se manifestou. Alguns influenciadores corintianos marcaram patrocinadores do clube e cobraram uma posição. Cuca dará entrevista coletiva nesta tarde e deverá falar sobre o assunto.

Confira a repercussão da contratação de Cuca entre torcedores do Corinthians

Acho que teremos noção do tamanho da merda daqui uns tempos só. Pq essa contratação é claramente pior que a do Paulo Nunes, por exemplo. O Paulo Nunes era ídolo do rival, as coisas eram delimitadas a rivalidade. O Cuca é um cara que foi condenado por um crime na gringa. — Nayara Perone (@corinthiana) April 21, 2023