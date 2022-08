Torcida do Corinthians diz que paciência ‘acabou’ após derrota em clássico; Willian é xingado 

Pressionado, o Alvinegro volta a campo na quarta-feira, 17, quando recebe o Atlético-GO, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians protesta após derrota para o Palmeiras



Apesar de nenhum incidente de violência ou vandalismo, a torcida do Corinthians demonstrou muita revolta com a fase do clube neste sábado, 13, durante o clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda antes da bola rolar na Neo Química Arena, milhares de torcedores hostilizaram o meia-atacante Willian, que rescindiu contrato com o Timão nesta semana, alegando problemas familiares. “Alô, Willian, vai se fo***, o Coringão não precisa de você”, disseram os corintianos, que também detonaram o presidente Duílio Monteiro Alves. Após a derrota para o arquirrival, a ira foi ainda maior, com muitos fanáticos entoando cânticos agressivos, como a “paciência acabou”, “tem que ser homem para jogar no Coringão” e “quarta-feira não é mais que obrigação”. Além disso, após o Dérbi, membros de torcida organizada protestaram na Radial Leste, esperando a saída do ônibus da delegação. Com o revés, o Corinthians viu o Verdão abrir nove pontos de vantagem na liderança e ainda pode ser superado por Fluminense, Athletico-PR e Flamengo neste domingo. Pressionado, o Alvinegro volta a campo na quarta-feira, 17, quando recebe o Atlético-GO, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Dragão ganhou por 2 a 0, em Goiânia.

“Bando de cuz#%, quarta-feira não é mais que obrigação”, “ooo, a paciência acabou” e “tem que ser homem para jogar no coringão” canta a torcida do Corinthians ao final do jogo. Corinthians 0x1 Palmeiras. — Caique Silva  (@silvapcaique) August 13, 2022