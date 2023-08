Torcida do Corinthians entoa cânticos homofóbicos em treino aberto antes de jogo contra o São Paulo

Clube abriu a Neo Química Arena como parte da preparação para a decisão desta quarta-feira na Copa do Brasil

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Neo Química Arena ficou lotada em treino aberto



Nesta terça-feira, 15, o Corinthians abriu a Neo Química Arena para um treinamento com torcida em preparação para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 16, no Morumbi. O Timão venceu na ida por 2 a 1 e tem vantagem. A atividade estava marcada para as 17h30, mas teve início às 18h30. Com as arquibancadas lotadas, a torcida entoou cânticos homofóbicos como “Vamos Corinthians, dessas bixas teremos que ganhar”. No mês passado, o STJD puniu o clube após os mesmos cantos durante jogo contra o São Paulo, no Brasileirão. A equipe cumpriu um jogo de portões fechados em vitória contra o Vasco. Como treinamentos não são organizados e supervisionados pela CBF, é possível que não haja punições ao clube novamente. Sinalizadores, fogos de artifício, fumaça e cânticos de “amanhã é guerra” também fizeram parte da festa da torcida. No campo, time fez rápido coletivo em campo reduzido.