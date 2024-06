Torcida do Corinthians protesta, e Augusto Melo promete melhorias e reforços: ‘Isso aqui está destruído, mas vamos consertar’

Ato aconteceu nesta sexta-feira (21) e foi convocada pela Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do clube

A situação delicada do Corinthians fez torcedores irem até o Parque São Jorge para protestar contra a diretoria. Entre os cânticos entoados no protesto, houve ameaças ao presidente Augusto Melo. O protesto foi convocado pela Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do clube. “Augusto Melo, presta atenção, quero saber quem roubou o Coringão”, diziam os manifestantes. No texto de convocação, o grupo argumenta que “a falta de qualidade técnica do elenco mostra que, nesse início de temporada, a diretoria mais errou do que acertou”. “Foram muitas promessas ao mesmo tempo em que acompanhamos a desorganização nos bastidores do clube com a saída de dirigentes e um total despreparo do Augusto Melo à frente da presidência”, diz o texto.mente o patrocinador master, a Vai de Bet, após suspeitas de desvio de dinheiro no repasse do valor acordado.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma liderança da torcida conversando com os manifestantes. Segundo ele, Augusto Melo, sairá do Parque São Jorge para conversar com a torcida. “O presidente do Corinthians vem aqui dar satisfação para nós. Nós temos que respeitar o cara. Acima de qualquer coisa, o cara é o presidente do Corinthians. No geral, é só o respeito, certo?”, informou o torcedor. Pouco depois, Melo foi até o protesto. Ele se colocou fora dos problemas corintianos, os quais ele afirmou que “precisam acabar”. Além disso, o presidente fez promessa por melhorias. “Vem quatro jogadores, já tem quatro propostas. São para chegar, vestir a camisa e jogar”, afirmou o presidente. “Estou aqui para dar a cara a tapa, não tenho medo. Nenhum presidente fez isso. A gente sabe que isso aqui está destruído, largando minha família e tudo por isso. Sempre dou satisfação, tenho reunião com as torcidas todos os meses. Isso aqui está destruído, mas estamos aqui para consertar, sou torcedor como vocês”, disse.

Ele também voltou a mencionar que há traidores no Parque São Jorge, acusação que já havia dito após o caso de suposto desvio o patrocínio com a Vai de Bet ter se tornado público. “Eles querem poder, se a gente não arrumar a casa eles voltam e vendem o Corinthians. É isso o que vocês querem? Não me deixam trabalhar, mas estamos com uma auditoria para sair em breve que vai mostrar muitas coisas. Vamos contratar quatro jogadores”, declarou o presidente, que também foi cobrado sobre a venda de jogadores, incluindo Cássio, que foi para o Cruzeiro. “Não deixei ele sair, negociamos e tentamos a permanência. Teve jogador nosso na reserva que recebeu proposta e eu segurei, hoje vale milhões. Estamos lutando contra um sistema que foi imposto, isso incomoda. Eu preciso da ajuda de vocês, preciso de tempo para trabalhar. Se fossem corintianos, eles nos ajudariam e eles querem distruir a gente”.

Desde que assumiu, em janeiro de 2024, Augusto Melo enfrenta uma série de desafios no comando do Corinthians. O clube ainda precisou lidar com dívidas e atraso nos pagamentos de salários. O golpe mais forte foi a divulgação de que o acordo com a patrocinadora Vai de Bet tinha um esquema de desvio de verba. Sergio Moura, então superintendente de marketing, que havia sido mediador do contrato, deixou o cargo. A Polícia Civil ainda investiga e trata o Corinthians como possível vítima no caso. A casa de apostas rescindiu com o clube, que continua sem patrocinador master. Em meio a este cenário, a equipe tenta se restabelecer no Brasileirão. O próximo compromisso é no domingo, dia 23, às 16h, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. Com 7 pontos, o Corinthians é 18º colocado na tabela.

