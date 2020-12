Vagner Mancini enaltece fase do Corinthians: ‘Mudando de patamar’

Confira a declaração do treinador após a vitória do Timão por 2 a 1 sobre o Goiás, que colocou a equipe mais perto da zona de classificação para a próxima Libertadores

Foto: MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini durante a vitória do Corinthians sobre o Goiás, pelo Brasileirão



O Corinthians conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Goiás por 2 a 1, na noite da última segunda-feira, 21, em confronto válido pela 26ª rodada. Com o resultado, o Timão chegou a cinco partidas de invencibilidade, praticamente deixou a luta contra a zona de rebaixamento e se aproximou do G6, o grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América – atualmente, são apenas cinco pontos de diferença para o Palmeiras, sexto colocado. Em entrevista coletiva, o treinador Vagner Mancini exaltou a fase da equipe.

“Estamos mudando de patamar. Duas vitórias nos dá a chance de encostar no grupo de cima, espero que seja para ficar. Todo jogo é uma luta. Eu acho que nós temos como obrigação tentar tudo aquilo que pode ser feito no campeonato. O sonho faz parte de todos os trabalhos”, afirmou Mancini. “Sonhar com algo é muito importante, ainda mais no Corinthians. Vamos em busca da vaga (na Libertadores). Evolução precisa de ajustes. Vi um time que jogou futebol, mas que ainda precisa de ajustes. Muito pelas chances que foram desperdiçadas ao longo da partida”, completou o treinador.

