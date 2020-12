De virada, Corinthians vence o Goiás por 2 a 1

Jô e Gustavo Mosquito marcaram os gols para a equipe paulista, enquanto que o atacante Fernandão anotou para o lanterna da competição

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Jô comemorando seu gol contra o Goiás.



O Corinthians recebeu o Goiás na noite desta segunda-feira, 21, na Neo Química Arena para encerrar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu a partida por 2 a 1. O primeiro tempo foi bastante movimentado com os visitantes abrindo o placar logo aos 3 minutos com Fernandão. Rafael Moura cruzou e o atacante estava sem marcação, empurrando a bola para o fundo da rede. Depois do gol o Corinthians precisou se lançar ao ataque e aos 14 minutos, Gustavo Silva empatou a partida depois de passe de Cazares. Jô ainda marcou um belo gol, mas o juiz anulou por impedimento. Apesar de se defender na maior parte do tempo, o Goiás fez um bom início e segurou a pressão.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o meia Figueira se atrapalhou com a bola e acabou sendo desarmado por Cazares, que serviu Jô, que virou o placar para o Timão. Minutos depois, o volante Gabriel cabeceou contra o gol do Goiás, mas a bola bateu no travessão e foi para fora. Na reta final do jogo, o goleiro Cássio se chocou com Vinicius e teve que ser substituído . Aos 43 minutos, David Duarte cabeceou quase empatou o jogo para o Goiás, mas viu a bola bater no travessão. Depois disso, o Corinthians teve a chance para ampliar, mas o goleiro Tadeu defendeu o chute de Jô. Com isso, o Timão administrou a vantagem e venceu a partida. Com o resultado, o Corinthians vai a 36 pontos e permanece na 9ª posição da tabela, enquanto que o Goiás estaciona na lanterna com 20 pontos.