Ronaldo chifrou a Daniella Cicarelli? Veja a resposta de Vampeta

Ronaldo Nazário e Daniella Cicarelli tiveram um relacionamento relâmpago há cerca de 16 anos. O atacante badalado, eleito três vezes melhor do mundo pela Fifa, conheceu a modelo em junho 2004, após uma vitória da seleção brasileira sobre a Argentina, em amistoso que brilhou fazendo três gols. Rapidamente, eles começaram a namorar e, em fevereiro do ano seguinte, realizaram um casamento no luxuoso Castelo de Chantilly, na França. O matrimônio, entretanto, não saiu como o esperado, terminando três meses depois com muita polêmica, confusão e até uma possível traição.

No programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o comentarista do Grupo Jovem Pan foi perguntado se o motivo do término foi, de fato, uma traição da parte de Ronaldo Fenômeno e se Cicarelli teria ficado revoltada, quebrando alguns dos pertences do centroavante em sua mansão na Espanha. “Eu sei que o Ronaldo separou com apenas três meses, mas não convivia com os dois e nem sabia de nada sobre isso. Nessa época, eu estava no mundo árabe, distante de tudo. Ficamos sabendo algumas coisas, mas se ela quebrou algo do Ronaldo, eu não sei. Só sei que a Cicarelli é uma mulher linda e que, infelizmente, não deu certo o casamento do Fenômeno com ela”, disse o ex-jogador, que dividiu vestiário com o atacante durante sua passagem pelo PSV, da Holanda, e por alguns anos na seleção brasileira.

A festa de casamento de Ronaldo com Cicarelli foi repleta de polêmicas. Na época, em entrevista ao “Domingão do Faustão”, da Rede Globo, a modelo revelou que precisou expulsar alguns intrusos, como a companheira de profissão Caroline Bittencourt, que acompanhava o empresário Alvaro Garnero, amigo do jogador. Ele também contou que não houve lua de mel por causa das confusões daquele dia. Ainda em 2005, em entrevista à revista “Playboy”, Cicarelli revelou porque o casamento acabou: “tomei um chifre”, disse ela. Apesar de não entrar em detalhes de como descobriu a traição. Já Ronaldo nunca se manifestou sobre o tema.

