Vampeta aponta culpados para tropeço do Corinthians e vê futuro desanimador

O comentarista do Grupo Jovem Pan listou os atletas que deixaram a desejar no empate com o River Plate, do Paraguai, e projetou o futuro do Timão no Campeonato Brasileiro

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/NORBERTO DUARTE POOL Vampeta criticou a atuação do Corinthians no empate com o River Plate, do Paraguai



O Corinthians voltou a apresentar um futebol aquém do esperado no empate diante do River Plate (PAR), na noite da última quinta-feira, 22, em Assunção, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além de pouco incomodar o adversário, o último colocado do Campeonato Paraguaio, o Alvinegro chegou a tomar uma bola na trave e quase deixou o país vizinho sem nenhum ponto na bagagem. O desempenho da equipe na competição continental somado ao rendimento no Campeonato Paulista, fizeram com que Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan, detonasse o clube do Parque São Jorge. Logo após a partida, o ex-jogador apontou culpados para o tropeço e projetou um futuro desanimador para o restante da temporada.

“Jogou mal mais uma vez. Você tem que pensar no futuro porque o Campeonato Brasileiro é o que leva o clube a disputar outros torneios. Se você vai bem, consegue uma vaga na Libertadores. E o Brasileirão é muito mais difícil que o Paulista ou Sul-Americana. No Brasileiro, você tem Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio e vários outros que estão à frente do Corinthians. Partida horrível do Corinthians contra o último colocado do Paraguaio, que vinha de cinco derrotas e um empate, mas que por pouco não ganha do Corinthians. Tem que cobrar do clube paulista, que tem um orçamento maior e é um clube grande. Jogo muito mal! No coletivo ou no individual, o desempenho não foi bom. Bruno Mendes errando muito, o Luan não foi bem de novo, o Leo Natel não inspira perigo de gol e o Jô não apareceu em momento nenhum. Foi muito ruim! Mas pelo que está circulando nas redes sociais, vai sobrar para o Vagner Mancini, o treinador”, analisou o Velho Vamp.

Veja o debate abaixo: