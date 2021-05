Vampeta detona Corinthians após eliminação na Sul-Americana: ‘Não viram a cor da bola’

O comentarista do Grupo Jovem Pan ainda fez uma projeção caso o adversário do Timão seja o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, marcada para o próximo domingo, 16, na Neo Química Arena, em Itaquera; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/MARIANA Vampeta criticou a atuação do Corinthians contra o Peñarol



O Corinthians voltou a decepcionar os seus torcedores ao ser goleado pelo Peñarol (URU), em Montevidéu, por 4 a 0, em confronto válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Timão sofreu a sua pior derrota em torneios organizados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e acabou sendo eliminado no torneio com duas partidas de antecedência. Ídolo do Alvinegro paulista e comentarista do Grupo Jovem Pan, Vampeta criticou a atuação da equipe treinada por Vagner Mancini criticou a atuação e fez um alerta para a sequência da equipe, que pode enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, 16, pela semifinal do Paulistão.

“Foi 4 a 0 com todo mérito. Faltando duas rodadas, está eliminado. É o único time brasileiro que já está nessa situação na Sul-Americana. Saiu com três volantes e com jogadores experientes, mas mesmo assim não viram a cor da bola. O modo como foi eliminado… não dá”, comentou Vampeta, antes de fazer sua projeção. “O Palmeiras tem um elenco muito forte. Eu já vesti por mais de 250 vezes a camisa do Corinthians e sei que, se o Palmeiras passar pelo RB Bragantino, a torcida vai no centro de treinamento no sábado. Vão dizer que ganhar é obrigação. Se for o Palmeiras o adversário, vão cobrar não só o Mancini, como todos os jogadores. Se for o Bragantino, vai sobrar para o Mancini”, completou.

Assista abaixo: