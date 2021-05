Quem é o culpado pela eliminação do Corinthians na Sul-Americana? Vagner Mancini responde

Treinador concedeu entrevista coletiva após a derrota para o Peñarol e analisou o desempenho da equipe

Reprodução/ Youtube Vagner Mancini concede entrevista após derrota na Copa Sul-Americana



A derrota do Corinthians por 4 a 0 para o Peñarol, na quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, não caiu bem entre torcedores e analistas de futebol e precisou ser explicada pelo técnico Vagner Mancini na entrevista coletiva pós-jogo. Questionado sobre de quem seria a culpa da eliminação do time da competição: calendário, treinador, jogador ou mérito do Peñarol, Mancini respondeu. “Acho que um pouco de cada. Temos que dividir a responsabilidade nessa hora. Precisamos entender que enfrentamos uma equipe que foi bem na partida, mas que teve espaços para isso, que desde o primeiro minuto tivemos dificuldades na marcação e tomamos um gol muito cedo e outro gol logo em seguida e isso acabou, de certa forma, fazendo com o que aquilo que seria difícil se tornasse mais difícil ainda e, por mais que a gente tenha feito ajustes no intervalo, eu achei até que o Corinthians jogou melhor nos últimos 15 minutos, mas foi distante daquela equipe que consideramos ideal”, disse.

Prestes a enfrentar uma semifinal do Paulistão no final de semana, o treinador disse que quer uma nova postura da equipe. “Nós sabemos que hoje é um dia difícil para todos, vai ser uma noite longa e a volta para o Brasil vai ser de extrema dor, mas que essa derrota sirva para nos alavancar e que o time, no domingo, não mostre os erros que teve hoje e seja uma equipe muito mais competitiva e possa disputar uma semifinal, tão importante quanto é para gente agora, de uma maneira diferente. Que nós tenhamos um Corinthians realmente ativo no campo, que encurte os espaços, faça uma boa marcação e faça muito mais do que aquilo que a gente viu hoje na partida contra o Peñarol”, concluiu.

Confira abaixo a entrevista coletiva de Vagner Mancini pós-jogo: