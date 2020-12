Vampeta exalta vitória do Corinthians sobre o São Paulo: ‘De encher os olhos’

Confira a análise do comentarista do Grupo Jovem Pan sobre o triunfo do Timão no Majestoso

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite do último domind



O Corinthians surpreendeu, controlou o São Paulo e venceu o rival com méritos no último domingo, 13, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Timão subiu para a nona posição na tabela e não deixou o Tricolor manter a vantagem de sete pontos para o segundo colocado. De acordo com o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, a atuação da equipe comandada por Vagner Mancini foi “de encher os olhos”.

“O Corinthians teve as melhores oportunidades, enquanto o São Paulo teve mais a posse de bola. O São Paulo não teve tantas oportunidades como no jogo do meio de semana, contra o Botafogo. No Corinthians, por sua vez, vários jogadores que não estavam jogando nada foram bem, como Natel, Cazares, Otero, Natel e até o Gabriel, que não tomou cartão amarelo e pôde jogar mais à vontade. Foi uma partida de encher os olhos porque o São Paulo é líder e está na semifinal da Copa do Brasil. Foi de encher os olhos! Foi o melhor jogo em termos defensivos e também ofensivo, já que o Corinthians poderia ter feito mais dois ou três gols”, disse o ex-jogador do Timão.

O Corinthians, agora, volta a campo na próxima segunda-feira, 21, quando recebe o Goiás, mais uma vez em Itaquera, pela 26ª rodada do Nacional. O São Paulo, por sua vez, tem embate direto contra o vice-líder, na próxima quarta-feira, 16, no estádio do Morumbi. Assista ao debate abaixo.