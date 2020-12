Flamengo goleia Santos por 4 a 1 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro

Gerson, Gabriel Barbosa (2x) e Filipe Luís marcaram para os rubro-negros; Bruno Marques diminuiu

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo recebeu o Santos na tarde deste domingo, 13, no Maracanã para a disputa da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e goleou por 4 a 1. Cuca colocou em campo a equipe reserva pensando na decisão do meio de semana contra o Grêmio pela Copa Libertadores. Os gols do Flamengo foram marcados por Gerson, Gabriel Barbosa (2x) e Filipe Luís. A vitória manteve o time carioca em terceiro na tabela com 45 pontos, um atrás do Atlético-MG e cinco atrás do líder São Paulo que ainda enfrenta o Corinthians na noite deste domingo. Em casa, o Flamengo começou atacando mais a defesa santista e assustou algumas vezes com Arrascaeta e Gabigol. A pressão intensa deu certo e aos 41 minutos, depois de confusão dentro da área, Nathan mandou no travessão e no rebote, Gerson abriu o placar para os rubro-negros. Foi o primeiro do meio-campista no Campeonato Brasileiro de 2020. O Santos ainda teve uma chance nos acréscimos em chute de Alisson, que desviou na defesa, mas foi para fora.

Na volta do intervalo, o juiz marcou pênalti para o Flamengo aos 3 minutos depois que Arrascaeta foi puxado na pequena área. Gabriel Barbosa bateu no cantinho, tirou João Paulo da jogada e ampliou para o Flamengo. Aos 12 minutos, Filipe Luís marcou o terceiro depois de boa jogada pela esquerda. Aos 22 minutos, outro pênalti foi marcado para os rubro-negros depois que o goleiro santista derrubou Everton Ribeiro. Gabriel bateu novamente, no mesmo cantinho, e fez o quarto. Deu tempo do Santos ir ao ataque e, aos 29 minutos, Bruno Marques diminuiu com gol de cabeça. Aos 38 minutos, Pepê ainda acertou a trave. A derrota deixa o Santos em 8º na tabela com 38 pontos.