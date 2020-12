Corinthians vence clássico contra o São Paulo e sobe na tabela do Brasileirão

Otero marcou o único gol na Neo Química Arena e colocou o Corinthians na 9ª colocação

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O clássico Majestoso agitou o fim de tarde neste domingo, 13. O Corinthians recebeu o São Paulo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve o tabu de nenhuma vitória do rival em seu estádio, inaugurado em 2014. Com uma marcação forte e boas chances no ataque, os donos da casa foram melhores no primeiro tempo e abriram o placar aos 25 minutos com Otero, em lance de contra-ataque. Leo Natel foi o grande destaque do ataque corintiano com três boas chances. Ambas as equipes tiveram baixas ainda na primeira etapa. Cantillo e Luciano saíram lesionados e foram substituídos por Camacho e Pablo, respectivamente.

O jogo ficou quente no segundo tempo com muitas reclamações, os jogadores se estranhando em campo e uma chuva de gols perdidos. Aos 13 minutos, Arboleda saiu errado e Ramiro teve a chance de ampliar o placar, mas chutou para fora. Aos 20 minutos, Reinaldo cobrou falta e exigiu uma defesa difícil de Cássio. A maior chance do Corinthians no jogo foi aos 30 minutos quando Volppi saiu jogando e perdeu a bola para Otero. Camacho recebeu com o gol livre, mas perdeu.

Apesar da derrota, o São Paulo continua na liderança do Brasileirão com uma diferença de três pontos para o Atlético-MG, segundo colocado. Na próxima rodada, o Tricolor encara justamente os mineiros na quarta-feira, 16, às 21h30 (horário de Brasília). Já a vitória coloca a equipe de Vagner Mancini na primeira parte da tabela, na nona posição, com 33 pontos. Na segunda-feira que vem, dia 21 de dezembro, o Corinthians enfrenta o Goiás às 20h, em casa.