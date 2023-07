Veja o que arbitragem justificou para dar cartão amarelo a Luciano em Corinthians x São Paulo

Atacante do Tricolor foi punido e está suspenso do duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Luciano, do São Paulo, comemorando gol em cima do Corinthians



O atacante Luciano, do São Paulo, saiu na bronca com a arbitragem na derrota para o Corinthians por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 26, pela primeira semifinal da Copa do Brasil. Ao comemorar seu gol, o são-paulino provocou uma confusão, recebeu o cartão amarelo e acabou suspenso para o duelo de volta, marcado para 16 de agosto, no Morumbi. Na súmula da partida, o árbitro Wilton Pereira Sampaio afirmou que puniu o jogador do Tricolor por chutar a bandeira de canto. “Por comemorar o gol da sua equipe de forma provocativa contra a torcida adversária chutando a bandeira de canto”, escreveu o juiz. No regulamento da CBF, entretanto, não há qualquer regra que estabeleça punição pelo ato.

Após a partida, Luciano criticou a arbitragem em tom de desabafo. “O Wilton Pereira Sampaio (árbitro)… estou aqui para dar parabéns a ele, realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol…É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada…O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. A gente não pode fazer nada que o juiz vem e dá o cartão. Parabéns ao Wilton”, disparou. O técnico são-paulino Dorival Júnior, por outro lado, afirmou que o cartão foi justo, mas cobrou um amarelo para jogadores corintianos que participaram da confusão.