Firmino marca no fim e Liverpool tira liderança do Tottenham no Campeonato Inglês

Com vitória por 2 a 1, Reds ficam três pontos a frente dos Spurs na tabela de classificação

Reprodução/ Twitter @LFC

O jogo mais esperado da 13ª rodada do Campeonato Inglês entregou tudo o que prometeu. Liverpool e Tottenham se enfrentaram no Anfield na tarde desta quarta-feira, 16, em busca de abrir uma vantagem na liderança – os dois estavam empatados na ponta com 25 pontos – e fizeram um jogo bem disputado. O placar foi favorável ao Liverpool que venceu por 2 a 1 com gols de Mohammed Salah e Firmino; Son descontou. Com um início de jogo todo do Liverpool, foram os Reds que abriram o placar. Aos 26 minutos, Salah chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e tirou as chances de Lloris de defender. Mesmo a frente, os donos da casa continuaram atacando e, em um contra-ataque iniciado por Lo Celso, Son ficou de frente para Alisson e chutou no cantinho, empatando a partida aos 33 minutos. Foi a primeira vez no jogo que o Tottenham tinha chego ao ataque. No retorno do intervalo, o Tottenham teve chance de virar o placar logo no primeiro lance, mas Bergwijn chutou para fora. A partida então ficou mais equilibrada, com os Spurs se lançando mais no campo de ataque. Aos 17 minutos, Bergwijn teve outra grande chance, mas acertou a trave.

Aos 44 minutos do segundo tempo, Roberto Firmino acertou uma bela cabeçada após cobrança de escanteio e colocou os Reds em vantagem novamente. Três pontos a frente do Tottenham, a equipe de Mourinho terá que correr atrás na próxima rodada. No sábado, 19, o Liverpool viaja para enfrentar o Crystal Palace às 9h30 (horário de Brasília). Por sua vez, o Tottenham recebe o Leicester City – que agora é o quarto colocado – no domingo, 20, às 11h15.